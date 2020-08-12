美国民主党北卡罗莱纳州众议院候选人瑞奇·乌尔塔多在拉票时走过一辆儿童玩具汽车

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2020年3月8日，星期日，美国北卡罗来纳州伯灵顿的一个主要由拉美裔人组成的拖车社区，民主党北卡罗莱纳州众议院候选人瑞奇·乌尔塔多在拉票时走过一辆儿童玩具汽车。(AP Photo/Jacquelyn Martin)

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