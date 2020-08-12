防病毒挡飞沫：哪种口罩最管用？

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随着全世界逐渐承认口罩能预防病毒的作用，西方的研究人员也开始研究不同口罩阻挡病毒传播的功效。

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美国杜克大学（University of Duke）的研究人员让戴着不同口罩的人接受测试，对 14 种口罩/面罩进行了对比研究，发现医用 N95 口罩的功效排第一，医用口罩排第二，围巾、羊毛颈套类面罩的效果最差。

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这项研究已经在美国的《科学进展》（Science Advances）杂志上发表。

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N95 口罩可挡住 99.9% 的飞沫

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根据这项研究，医院里为工作人员准备的 N95 口罩（N95为美国标准，相当于欧洲标准 FFP2）是最有效的，这种口罩密封性最强，能把高达 99.9％ 的飞沫给挡住。

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排在第二名的是三层医用口罩，可以把飞沫传播减少 90％ 以上。

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自制的棉布口罩也不错，能把飞沫减少 70％至 90％，具体功效取决于口罩有几层或几个褶子。

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用围巾做成的口罩、面罩看起来很时髦，但只能挡住大约 50％ 的飞沫。

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在测试的14 种口罩/面罩中，效果最差的是把针织物颈套拉到面部的面罩。

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带阀门口罩不好

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研究还发现，带有圆形阀门的 N95 专业医用口罩比没有阀门的 N95 要差得多，功效和棉布口罩差不多，因为带阀门口罩是 “透气” 的，如果旁边有人带病毒，被感染的机率随之增大。

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美国杜克大学的研究人员说，无论如何，人们一定要戴上口罩，他们进行这项研究的目的，就是让人们增加对不同类型口罩的了解，做出能最好地保护自己、保护别人的明智决定。

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（AFP, Radio-Canada）

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