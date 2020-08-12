BC省教育部长宣布中小学生 9月10日返校 （PHOTO : AP / BERND W'STNECK）

BC省宣布中小学生9月10日返校

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月12日（星期三）16:50

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BC 省教育部长罗伯·弗莱明（Rob Fleming）星期三（8月12日）宣布，全省中小学 9 月开始逐步复课，教职员工先返校，学生将在 9 月10日返回教室。

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加拿大广播公司报道说，9 月 8日开始，BC 省中小学的工作人员开始上班，第一步是与学校的健康安全委员会开会，掌握防止 COVID-19 传播计划的有关指示，教职员工需要时间来熟悉适应新规定，以确保开课后一切能在“新常态”下平稳运作。

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BC 省教育部长罗伯·弗莱明（Rob Fleming） / （Mike McArthur/CBC)

省教育部长弗莱明在声明中说：

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学校今年 9 月的情况和以前会有所不同。

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他说：

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教职员工、学生和家长需要时间来熟悉所有新的健康和安全程序，设置这些程序的目的是为了使他们对学校环境感到安全和有信心。

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孩子们在 9月10日返回学校后也将首先接受 “方向指导”，了解新规定，确定自己属于哪个 “学习组”。

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BC 省今秋学期将把中小学生固定分组，人数从 60 至 120 人不同，高年级组人数多一些，BC 省说，这样做是为了既能让学生们保持社交互动，同时限制学生交往的人数。

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BC 省政府为学生教师安全返校制定了很多新措施 （PHOTO : REUTERS / LEONHARD FOEGER）

修改计划

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BC 省最初的计划是学生与老师一起在 9 月 8 日返回学校，但 BC 省的教师联合会（B.C. Teachers’ Federation）和校长和副校长协会（B.C. Principals’ and Vice-Principals’ Association）以及反对党议员都提出了异议，说准备不充分。

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在这种情况下，BC 省政府修改了计划，让老师先返校，然后是学生返校，并留出时间让大家熟悉新规定，省政府还成立了一个专门委员会，以协助学校安全地重新启动。

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（CBC）

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