三人溺亡：一个阿尔伯塔省移民家庭瞬间崩塌

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星期二（8月11日）在阿尔伯塔省中部的克雷森特瀑布，38岁的奥阿德和妻子为了救他们侄子冲进水里，被湍急的水流卷走。三人均溺亡。奥阿德夫妇留下两子一女，最大的10岁，最小的三岁。

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当时三个孩子就在岸边，看见父母遇险立刻高声呼救，但是已经来不及了。奥阿德夫妇很快被找到，但已无生命迹象。他们的侄子阿努普的尸体在次日下午被找到。

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25岁的阿努普是来自巴基斯坦的交换生，正在阿尔伯塔大学就读工程专业。正值暑假，他和奥阿德一家到克雷森特瀑布下纳凉戏水。出事前奥阿德正在拍一家人的视频。在视频突然中断以前，画面显示阿努普蹒跚走到齐胸深的水里，然后就不见了。据他的一个表兄说，他是被吸进了一个水下的岩洞。

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奥阿德一家住在埃德蒙顿市。他在巴基斯坦时是个医生，但是和许多移民医生一样，他来到加拿大后也没能从事本专业工作。他生前在机场当保安，他的妻子文吉哈是银行职员。

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克雷森特瀑布周围是很受当地人喜爱的露营和野餐地点。但是救援人员说，瀑布本身很危险，不熟悉当地环境的人可能意识不到。

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（CBC News，Wallis Snowdon）

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