买下滞销农产品供应食品救助机构：加拿大农业部长宣布项目细节

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加拿大农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）星期四宣布了剩余食品再利用项目的细节和该项目的八个合作者。这个项目耗资5千万加元。联邦政府将向农场和饲养场购买1万2千吨不能久放的食物，包括蔬菜、水果、鱼虾和肉蛋奶，然后把这些食物分发给食品银行等慈善组织。比博说，这是一个双赢的项目。

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该项目购买的食物将有大约10%被送到北方原住民社区。

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由于疫情造成的餐饮业和酒店业停顿，许多农场的产品一下子失去了销路。而另一方面，疫情期间向食品银行求助的加拿大家庭大大增加。根据加拿大统计局的数据，疫情期间，每七个加拿大人就有一个的家庭在一个月的时间里面临食物不足的威胁。今年4月份，联邦政府曾拨款一亿加元资助食品银行。

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尽管出现了农产品滞销，但这并不是由于加拿大的食品供大于求。一些食品安全专家警告说，疫情带来的各种阻碍和限制也可能造成食品价格上涨和某些食品短缺。

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（CBC News，Kathleen Harris）

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