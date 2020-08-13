加拿大北部地区互联网覆盖项目获得大笔资金

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大北部地区由于地广人稀，多年来虽然有互联网服务，但一直缺乏高速宽带互联网的覆盖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，负责监管电讯领域的加拿大广播电视和电讯领域委员会CRTC宣布为加拿大北部51个居民区提供7200万加元，以资助提供高速宽带互联网服务的项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些钱将用于Northwestel公司的四个北方地区光纤网络互联网项目，两个在育空特区，两个在西北特区；和Broadband Communications North在马尼托巴省北部的一个卫星互联网项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CRTC星期三发布的消息说，在西北特区、育空特区和马尼托巴省北部边远地区的51个居民区的1万多家庭将受益于高速宽带互联网项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这7500万加元的北方互联网项目拨款是CRTC为加拿大北部地区在今后5年内普及高速宽带互联网服务提供的7.5亿加元资金的一部分，属于第一批拨款项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那些依靠卫星互联网服务的边远地区居民点的高速宽带互联网服务项目属于第二批拨款项目，比如以因纽特人为主的努纳武特特区就要等CRTC的第二批高速宽带互联网项目拨款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播电视和电讯委员会主席Ian Scott指出，在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，孩子们需要在家里上网学习、家长需要在家里通过互联网上班，这让加拿大北部地区缺乏高速宽带互联网服务的问题被突显了出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Anna Desmarais • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada