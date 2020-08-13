加拿大房贷和住房公司呼吁收紧房贷标准

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加拿大联邦政府下属的国营房贷保险公司，加拿大房贷和住房公司Canadian Mortgage and Housing Corporation（CMHC）首席执行官Evan Siddall发出呼吁，要求各商业银行和房贷公司停止向首次购房者提供高风险购房贷款，因为这种高风险房贷会危及加拿大经济。

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CMHC警告

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Evan Siddall的这封告诫信是写给联邦政府有关官员和商业银行、信用社负责人的。在财经新闻机构BNNBloomberg报道了这份告诫信后，加拿大房贷和住房公司首席执行官Evan Siddall在社交媒体上公布了这封信。

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Evan Siddall在这封信中对加拿大各商业银行和信用社提出的要求是，继续支持加拿大房贷和住房公司为保护加拿大房贷行业的健康和安全所做的努力。

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虽然加拿大房贷和住房公司不直接向加拿大住房购买者提供购房贷款，但提供购房贷款保险，所以对加拿大房地产市场有巨大的影响力。

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到２０１９年底，加拿大房贷和住房公司承保了４２９０亿加元房地产资产的房贷保险。

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首付低于２０％需房贷保险

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根据加拿大金融法规，首付低于房价20%的购房者必须购买房贷保险，以在购房者无力为房贷供款的情况下由房贷保险公司承担责任，这是为了避免加拿大房地产市场受房贷断供负面冲击的保护性措施。

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不过，购房首付低于房价20%的购房者不得不购买房贷保险的规定也明显增加了其购房成本。

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今年夏季刚开始的时候，加拿大房贷和住房公司宣布收紧房贷保险的发放标准，采取了提高发放房贷保险所要求的信用评级分数、规定负债与收入的比例上限、禁止借钱支付购房首付等措施，目的是提高购房者获得房屋贷款保险的难度、降低购房者承担的债务风险。

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CMHC领导力失灵

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但加拿大房贷和住房公司这次收紧房贷保险标准的措施却没有起到预期的作用。原因是在加拿大房贷保险领域，CMHC虽然是主角，但毕竟还由其他一些私营公司提供房贷保险；而这些私营房贷保险公司这一次没有像以往那样采取同步收紧房贷保险标准的措施。

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换句话说，这些私营房贷保险公司用继续保持比较宽松房贷保险标准的做法，把受到CMHC严格房贷保险标准限制的客户囊括到自己门下。

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司首席执行官Evan Siddall警告说，过高的负债不但增加了房贷风险，而且会拖累加拿大的经济发展。加拿大人负债与家庭收入相比早已超过１００％，几乎达到１１５％的高位。

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风暴将来临？

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总部设在瑞士的国际清算银行警告说，家庭负债超过税前收入８０％对经济来说是个坏消息。

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虽然COVID-19病毒肺炎疫情几乎让加拿大经济停摆，但加拿大房地产市场的平均房价却没有下跌。

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Evan Siddall对此的解释是，加拿大政府巨资救市的措施是加拿大房价没有下跌的主要原因。但政府救市的措施会在今后几个月结束、各商业银行准许房奴们推迟支付房贷供款的措施也将很快结束，这些会导致债务负担过重的房主急于出售房子，而潜在的购房者不愿入市购房，结果会是房价下跌。

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加拿大房贷和住房公司的预测是，今后两年加拿大房价的下跌幅度可能会达到１８％。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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