盛产石油的加拿大西部地区受到油价下跌和新冠病毒肺炎疫情的双重打击 / THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

加拿大阿尔伯塔省今年石油业投资猛降

作者 方华 |
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发表 2020年8月13日（星期四）05:38

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加拿大能源省份阿尔伯塔省2020年开采石油和天然气的投资猛降30%。

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加拿大ATB金融公司的分析预测报告显示，阿尔伯塔省今年石油和天然气开采领域的投资约为166亿加元，比2019年减少70亿加元，是十年来最低的石油和天然气开采投资。

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在COVID-19病毒肺炎疫情世界范围泛滥的情况下，石油和天然气需求暴跌、价格崩盘，石油和天然气开采领域资本投资低迷的情况并不出人意料。投资减少不但对依靠石油和天然气开采领域投资带动经济发展的阿尔伯塔省来说是坏消息，而且也会拉整个加拿大经济的后腿。

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ATB金融公司分析师认为，加拿大石油和天然气行业重上发展轨道要靠世界经济的复苏，特别是美国经济回到COVID-19病毒肺炎疫情之前的水平，而这不是在短期内能够发生的事情。

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