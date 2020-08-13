加拿大新冠累计感染12.1万人，死亡人数过9千人。（PHOTO : RADIO-CANADA / MICHEL ASPIROT）

新冠疫情(8月13 日)：全球感染2061万，加拿大 12万

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月13日（星期四）14:17

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到  8 月  13 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 4196 196
阿尔伯塔省 11893 217
萨斯喀彻温省 1484 20
曼尼托巴省 578 8
安大略省 40367 2825
魁北克省 60917 5715
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 180 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 41 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 121 028 9050

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染2061万，加拿大 12

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超过  2061万，与一天前相比增加 1. 4 %；
  • 死亡人数超  74. 9万 ，日增  0. 9 %；
  • 痊愈人数超过 1282 万，日增 1. 9%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例 121 028例，新增 184例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   9050人,  新增 6 例，日增率  0. 1% ；
  • 痊愈人数  107 419人，新增  271 例，日增率  0. 3%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者