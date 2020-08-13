疫情影响社区组织筹款，魁北克省对社区组织拨款7千万加元

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在 COVID-19 疫情爆发后，加拿大的社区组织都面临着筹款困境。

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在魁北克省，魁省政府卫生和社会服务部长莱昂内尔·卡曼特（Lionel Carmant）星期四（8月13日）宣布，将对魁北克省卫生和社会服务领域的社区组织提供 7000 万加元的拨款。

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魁省社区和志愿者组织联合会（la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles）的罗伯杰（Mercedez Roberge）说，过去，他们可以通过组织慈善晚宴等活动来筹款，现在，这些活动都停了。

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一半将拨给蒙特利尔的社区组织

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莱昂内尔·卡曼特表示：

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政府的拨款就是为了帮助社区组织填补3月13日至9月30日期间的资金缺口，只有在卫生和社会服务领域工作的社区组织有资格获得拨款。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这 7 千万新增的拨款中，一半将提供给位于蒙特利尔岛上的组织，这些组织中有很多一直在协助无家可归者和有酒瘾毒瘾等问题的人。

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（Radio-Canada）

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