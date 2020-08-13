美国不要我们要：加拿大科技业到硅谷设大广告牌招人才

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针对美国特朗普政府的工作签证禁令，加拿大的高科技行业开始大做广告，希望把美国 “不要” 的高科技人才吸引到加拿大来。

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花10 万设 9 个大广告牌

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加拿大广播公司报道说，代表加拿大科技行业的一个机构 – Communtech 最近花费 10 万美元在硅谷地区设立广告牌，在从旧金山到 Santa Clara 的 101 号公路沿途，总共有 9 个大尺寸广告牌被设置在关键位置。

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广告牌上写着：

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如果我的签证被取消怎么办？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 如果我失去了工作，失去了医疗保险怎么办？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

广告牌的背景是红白色相间的加拿大国旗，下面是 Communitech 的网站地址。

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“世界顶尖人才”

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加拿大科技业开展这一广告活动针对的是美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）最近暂停了一些工作签证，其中包括 H-1B 签证，很多科技工作者持有这种签证。

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Communitech 的首席执行官 Iain Klugman 说：

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这些可能无法继续在美国工作的人，绝对是来自世界各地的顶尖人才。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

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我们要传达给他们的信息是，’嘿，你知道吗，如果你不能在美国工作，或失业了，希望考虑来加拿大工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

H-1B 签证

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加拿大广播公司报道说，美国每年最多可为 85,000人提供 H-1B 签证，这种签证针对的是拥有 “高度专业知识” 的人员，至少要有学士学位，他们通常是科学、技术、工程、教学或会计等专业的人才。

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政治动荡导致高技能人才流失

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安大略省的人口统计学家、大学教授迈克尔·哈恩（Michael Haan）说，历史表明，政治动荡通常会导致有特殊技能的人离开。

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他说：

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高技能的移民流动性极强，他们往往对当地的政治状况做出强烈反应，因为他们在其他地区的劳动力市场上有很高的 “价值”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈恩教授接着说：

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美国持这些签证的人，流动性很强，尤其他们是高技能人士，对政治的动荡很可能不会忍耐太久。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Communitech 机构说，自 7 月 27 日设立了大广告牌以来，已有超过 75 人在他们的网站名单上签名，要求获得有关在加拿大工作的更多信息。

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加拿大科技业在美国硅谷的这一广告活动将持续到 8 月底。

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（CBC）

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