蒙特利尔南岸一只海豹上岸闲逛

星期四（8月13日）早晨，在蒙特利尔市南岸布歇维尔（Boucherville）市的码头，人们看到一只冠海豹（hooded seal）在岸上闲逛，这里远离海豹的自然栖息地。
魁北克省海洋哺乳动物应急网络（Réseau québécois Urgences mammifères marins的发言人玛丽·埃夫·穆勒（Marie-ÈveMuller）说，人们已经不是第一次看到这只冠海豹，自 7 月 24 日以来就不断有该海豹的消息。
她说，本来应急网络准备派出一个专家小组前往 Boucherville 市的码头，对该海豹进行仔细观察，但后来又有消息说，这只冠海豹下水离开了，去了圣劳伦斯河更东边的水域。
疫情以来海豹增多
玛丽·埃夫·穆勒解释说，自今年年初以来，远离自然栖息地、来到蒙特利尔附近的海豹增多。
今年 5 月，还有一条座头鲸来到蒙特利尔市的老港水域，停留了接近一周。
但不幸的是，这条座头鲸在回游自己栖息地的过程中死亡，专家们说它是被船撞死的。
（Radio-Canada）
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