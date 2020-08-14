加拿大女网明星因伤不参加美网公开赛

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加拿大20岁的女子网球明星Bianca Andreescu星期四证实，她由于去年10月膝盖受伤而一直未能参加网球比赛、其现在的身体状况让她无法参加今年8月底到9月中举行的美网大奖赛。

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获得去年美网大奖赛男子单打冠军的Rafael Nadal也已宣布不参加今年的美网公开赛。

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去年美网大奖赛的男单和女单冠军双双缺席今年的美网比赛，这让今年美网大奖赛成为没有卫冕冠军的比赛。

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Bianca Andreescu说，去年获得美国网球公开赛女子单打冠军是其到目前为止网球生涯的高峰，不参加今年美网大奖赛是个很困难的决定，但她在重新参加比赛前需要时间恢复体能和回到临战状态。

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Bianca Andreescu家住加拿大多伦多郊区Mississauga市，她在世界女子网球界排名第六。

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与Bianca Andreescu一起缺席今年夏末美网大奖赛的有世界排名第一的澳大利亚女子网球明星Ash Barty，排名第五的乌克兰女网球星Elina Svitolina，排名第7的荷兰女网球星Kiki Bertens。

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由于今年温布尔登网球大奖赛因COVID-19病毒肺炎疫情被取消，定于9月27日到10月10日举行的法国网球公开赛就成了2020年国际网球大奖赛赛季的最后一轮比赛。

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