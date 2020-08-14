购房者利好：加拿大房贷利率继续走低

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虽然加拿大、美国等世界许多国家的中央银行都在大搞货币放水的量化宽松，但COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济萎缩不但冲销了通货膨胀的压力，而且让金融市场债券利率不断走低。

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由于商业银行给购房者提供的购房贷款主要来自金融市场的债券融资，所以债券利率走低也带来了房贷利率的下降。

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加拿大主要商业银行贴出的五年期房贷利率已经从COVID-19病毒肺炎疫情初期超过5.3%的水平下降到8月初的4.79%。

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房贷利率比较和计算网站Ratehub.ca的测算显示，上述房贷利率的下降等于让购房者可以多得到1.5%的贷款。

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比如，一位年薪10万加元的购房者在支付10%的购房首付后，按照4.94%的压力测试利率，可以得到购买价值52万3千4百10加元住宅的购房贷款；而根据新的压力测试利率，这位购房者可以贷款买到价值53万1千2百30加元的房子，差别超过7千8百加元。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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