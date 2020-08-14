加拿大政府向原住民社区增拨3.05亿加元抗疫资金

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府将增拨3.05亿加元，帮助全国的第一民族、因纽特人和梅蒂斯社区防疫抗疫。加拿大原住民服务部长马克.米勒（Marc Miller）本周在新闻发布会上说，原住民社区在控制疫情方面做得很好，政府将继续为原住民的抗疫努力提供支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前曾有保留地以外的原住民团体抱怨被政府忽视。这些团体向住在城市里的原住民提供服务，但是通常得不到省政府的资助，因为原住民事务属于联邦政府管辖。本周宣布的这笔资金的一部分将发给这些团体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然名为抗疫资金，但是联邦政府允许原住民社区把这笔钱用在其他社区服务上，例如帮助老弱，保障食品安全，提供心理健康服务和少儿教育项目等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情开始以来，加拿大原住民的确诊率和死亡率均低于全国平均水平。但是原住民首领表示不能掉以轻心，因为保留地多在偏远的北方地区，医疗服务有限，疫情一旦爆发很难控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada