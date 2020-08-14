加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年8月14日，星期五，印度尼西亚北苏门答腊的卡罗，村民们正在洗衣服，背景的火山爆发时喷出浓烟。锡纳班是印度尼西亚120多座活火山中的一座，由于它位于太平洋“火山圈”上，火山圈由火山弧和环绕太平洋盆地的断层组成，容易发生地震。(AP Photo)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada