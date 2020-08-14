印度尼西亚北苏门答腊的卡罗，村民们正在洗衣服，背景的火山爆发时喷出浓烟

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发表 2020年8月14日（星期五）12:19

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2020年8月14日，星期五，印度尼西亚北苏门答腊的卡罗，村民们正在洗衣服，背景的火山爆发时喷出浓烟。锡纳班是印度尼西亚120多座活火山中的一座，由于它位于太平洋“火山圈”上，火山圈由火山弧和环绕太平洋盆地的断层组成，容易发生地震。(AP Photo)

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