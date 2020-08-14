多伦多550人去市中心脱衣舞俱乐部有可能被感染病毒

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多伦多市说，大约有 550 人在 8 月初去过市中心的一个脱衣舞俱乐部，他们有感染 COVID-19 的可能性。

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Brass Rail Tavern 是多伦多市中心位于 701 Yonge St. 的一个脱衣舞厅，多伦多公共卫生局（Toronto Public Health）表示，正在通知曾经在以下时间去过这个脱衣舞厅的人，告诉他们有感染病毒的风险。

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卫生间的官员说，这个脱衣舞厅的一名员工新冠测试为阳性，这位员工在下面的时间里曾在舞厅工作：

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8月4日19点到8月5日凌晨2:30

8月5日20点到8月6日凌晨3点

8月7日21点到8月8日凌晨3点

8月8日19点到8月9日凌晨2:30

公共卫生部门还表示，在上述日期和时间之外去了这个舞厅的人没有风险。

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自我监控14天

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多伦多市在一份新闻发布书中说：

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作为预防措施，多伦多公共卫生局建议在上述日期和时间内去过 Brass Rail Tavern 的人，要在 14 天内监测自己是否有 COVID-19症状。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市还表示，还将根据这个俱乐部已有的记录，直接通知那些把联系方式提供给了俱乐部的人。

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市政卫生局的声明说：

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这家企业正在与公共卫生部门合作，以确保 COVID-19 疫情第 3 阶段的重新开放措施都已到位，包括工作人员和顾客必须戴口罩，制定预防和控制感染措施，以及人与人之间保持距离等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多 91%患者康复

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加拿大广播公司报道说，根据多伦多市的网站，截至到 8 月12日下午，多伦多公共卫生部门总共统计了 15548 个COVID-19累计病例，其中 14132 人已经康复。

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当地的卫生官员建议，人们如果感觉自己有症状，或担心自己接触过 COVID-19 的感染者，都应该使用安大略省的 COVID-19 自我评估工具。

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（CBC）

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