疫情期间做护工的难民将获得永久居留权：加拿大联邦政府与魁北克省政府达成协议

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在经过几个星期的艰难谈判后，加拿大联邦政府和魁北克省政府达成协议，将给予在疫情高峰期间在医院或养老院做护理工作的难民申请人及其直系亲属加拿大永久居留权。

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期五（8月14日）上午在魁北克省蒙特利尔市宣布这个消息时表示，这是一个特殊时期的特殊项目，目的是感谢那些冒着自己感染新冠病毒的风险提供护理服务的人。

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他们的人数大约有一千多人，绝大多数居住在魁北克省。该省政府一开始并不支持这个项目。联邦政府原计划让所有疫情期间在医疗系统工作的难民申请人，包括保安和清洁工，都获得永久居留权，但是在经过谈判后作出改变，仅接受护士，护士助理和护工。

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现在的接受条件包括：在3月13日以前提出难民申请并获得工作许可，在3月13日到8月14日期间在加拿大的医疗机构或养老院至少做过120个小时的护理工作，在体检和安检等方面符合标准。

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难民申请已被拒绝的人如果符合上述条件也将获得永久居留权。

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魁北克省的省级移民提名项目不包括难民和家庭团聚移民。联邦政府负责难民接收，本可全权决定这个临时项目，但是想在魁省定居的难民申请人仍需获得该省的”遴选证书“。因此双方谈判数周方才商定具体细节。

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（RCI with CBC and Radio-Canada)

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