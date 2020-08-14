疫情缓和供应恢复，加拿大的麦当劳将重新全部采用加拿大牛肉

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麦当劳加拿大公司（McDonald’s Canada）宣布，将很快恢复全部采用加拿大牛肉，几个月前，由于 COVID-19 疫情扰乱了供应链，麦当劳加拿大不得不从国外进口部分牛肉。

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麦当劳加拿大的总裁约翰·贝茨（John Betts）在与加拿大牛肉行业（Canadian Beef Industry Conference）举行的一个视频会议上宣布，从 9 月开始，其产品将转换回 100％ 用加拿大牛肉。

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加拿大肉类加工厂疫情

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今年 4 月，加拿大麦当劳宣布，由于供应链中断，不得不调整其供应来源，将纳入来自国外的牛肉。

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当时加拿大两家最大的肉类加工商的工厂都爆发了新型冠状病毒疫情。

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为了满足对牛肉的需求，麦当劳开始从美国、新西兰、英国、爱尔兰和澳大利亚预先获得批准的供应商和工厂采购牛肉，进行补充。

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自 2003 年以来，麦当劳加拿大公司（McDonald’s Canada）一直100％采用加拿大的牛肉，该公司表示，最近几个月虽然疫情扰乱了供应，但公司仍然做到保持了80％以上的牛肉为加拿大牛肉。

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（CBC）

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