谷歌停止回应香港政府索要用户信息的要求

世界互联网搜索引擎巨头谷歌的母公司Alphabet Inc星期五证实，在中国政府在香港实施国安法的情况下，谷歌已不再直接回应香港当局索要客户信息的要求。
谷歌通过电子邮件表示，美国境外的外国政府机构如果由于警方侦破刑事案件的需要，可以通过外交途径向谷歌公司提出索要信息的要求。谷歌对所有索要客户信息的要求进行逐个审核，不会满足那些范围过广的索要客户信息的要求，以保护客户的隐私。
美国华盛顿邮报星期五报道说，谷歌已在星期四通知港府，今后会让香港官员走与美国司法互助条约Mutual Legal Assistance Treaty的途径，通过美国司法部等官方渠道提出其索要客户信息的要求；这意味着已经把香港当局与中国大陆政府同等对待。
在7月份，脸书Facebook Inc、谷歌Google和推特Twitter Inc公司都宣布暂停处理香港当局提出的索要客户信息的要求。
世界网络巨头谷歌、脸书和推特在中国大陆都在被禁止之列。
RCI with Thomson Reuters、CBC News
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