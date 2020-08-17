加拿大将加快审理贝鲁特大爆炸受害者的移民申请

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加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）日前表示，应黎巴嫩移民社区的要求，加拿大政府将为那些有亲属在加拿大的贝鲁特大爆炸受害者移民加拿大提供方便。外交部和移民部已经为此成立了一个联合工作小组。

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黎巴嫩首都贝鲁特8月4日发生大爆炸，造成170多人死亡，6000多人受伤。更多的人房子被炸毁。加拿大政府已承诺通过红十字会等组织向黎巴嫩人提供3千万加元的援助。

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商鹏飞说，工作小组成员包括移民部官员和驻黎巴嫩使领馆的加拿大外交人员。虽然该小组目前的任务只是加快大爆炸受害者的移民申请，但并不排除未来也受理其他黎巴嫩人的移民申请。

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另外，加拿大政府也在考虑更长远的援助黎巴嫩的计划。目前有关官员正在和加拿大西部的谷物出口商讨论如何帮助黎巴嫩提高粮食安全的问题。

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（Agence QMI, Émile Bergeron)

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