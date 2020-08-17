加拿大新移民要特鲁多政府免除公民入籍费

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特鲁多为首的加拿大自由党在2019年大选竞选时许下诺言，要取消630加元的移民入籍费用。现在特鲁多第二届任期开始快一年了，希望成为加拿大公民的移民们仍然没有见到入籍费将被取消的消息。

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一些希望成为加拿大公民的移民们表示，在COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济困难情况下，现在比过去任何时候都需要免除移民入籍要缴纳的6百多加元的费用。

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来自巴基斯坦的新移民Faizan Malik说，COVID-19病毒肺炎疫情让他的工作时数减少，在妻子没有工作、他一个人挣的钱既要养活自己在加拿大的家庭、还要资助在巴基斯坦的家庭成员的情况下，为自己和妻子拿出近1千3百加元的入籍费实在是很大的负担。

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Faizan Malik表示，即便联邦政府不能全免入籍费、降低入籍费也能够帮助生活不富裕的新移民；并说他推迟了填报入籍申请表，想看看特鲁多政府是否能在近期兑现其减少新移民入籍负担的竞选诺言。

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免除移民申请成为加拿大公民的入籍费在今后四年会让联邦政府损失4亿加元的收入。

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移民在获得加拿大公民身份后才获得选举权，才有资格获得加拿大护照。加拿大一些联邦政府机构要求工作申请人拥有加拿大公民身份，比如加拿大武装部队。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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