A farmer harvests her hay on a farm near Cremona, Alta., Sunday, Aug. 16, 2020. Hay are grasses that have been cut and dried to be stored for use as animal fodder, particularly for large grazing animals raised as livestock, such as cattle, horses, goats, and sheep. THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

加拿大阿尔伯塔省雷莫纳附近的一个农场里，一个农民正在收割她的干草

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月17日（星期一）12:18

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2020年8月16日，星期日，加拿大阿尔伯塔省雷莫纳附近的一个农场里，一个农民正在收割她的干草。干草是经过切割和干燥后储存起来用作动物饲料的草，尤其是作为牲畜饲养的大型放牧动物，如牛、马、山羊和绵羊。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

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