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2020年8月16日，星期日，加拿大阿尔伯塔省雷莫纳附近的一个农场里，一个农民正在收割她的干草。干草是经过切割和干燥后储存起来用作动物饲料的草，尤其是作为牲畜饲养的大型放牧动物，如牛、马、山羊和绵羊。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

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