Healthcare workers and family members hold up phones as they attend a vigil for Dr. Walter Reynolds, a 45-year-old father of two, who was killed at a walk-in clinic earlier this week, in Red Deer, Alta., Friday, Aug. 14, 2020.THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

医护人员和家人举着电话，为45岁的沃尔特·雷诺兹（Walter Reynolds）举行悼念仪式

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月17日（星期一）12:17

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2020年8月14日，医护人员和家人举着电话，为45岁的沃尔特·雷诺兹（Walter Reynolds）举行悼念仪式。沃尔特·雷诺兹（Walter Reynolds）于本周早些时候在加拿大阿尔伯塔省红鹿市的一家门诊诊所被杀。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

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