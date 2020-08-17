加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年8月14日，医护人员和家人举着电话，为45岁的沃尔特·雷诺兹（Walter Reynolds）举行悼念仪式。沃尔特·雷诺兹（Walter Reynolds）于本周早些时候在加拿大阿尔伯塔省红鹿市的一家门诊诊所被杀。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada