因纽特艺术家设计西北特区150周年纪念币

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大铸币局为纪念加拿大西北特区150周年而发行限量版收藏纪念币，发行量只有2500枚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这枚限量版纪念币是土著人因纽特女性艺术家Myrna Pokiak设计的，分银币和金币两种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Myrna Pokiak说，在设计这枚西北特区150周年纪念币时，她不断想到自己的祖先和两个女儿，这是她创作和设计灵感的源泉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Myrna Pokiak设计的西北特区150周年纪念币图案中身穿因纽特民族服装翩翩起舞的女孩代表了因纽特人，11把因纽特刀代表了该地区使用的11种语言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大铸币局发行西北特区150周年纪念币的新闻通报，由于COVID-19病毒肺炎疫情给寄送程序带来的不便，该纪念币的邮寄递送日期被定在11月24日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada