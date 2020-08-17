新调查：1/5 加拿大人属于“愤青”，压根不去防病毒

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加拿大已经进入了 COVID-19 疫情爆发的第六个月，在经历了一个动荡不安的春天和夏天后，人们现在面临着孩子们重返学校、秋冬季是否会有第二波疫情等不确定性。

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在这种大背景下，一些人在继续严格遵守着卫生指令，一些人则对卫生措施继续置若罔闻。

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三类人

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非营利机构 – 安格斯·里德研究所（Angus Reid Institute）根据最新民意数据，把加拿大人分为三大类：

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严格律己类：这个群体严格遵从卫生措施、防疫措施毫不含糊，占人口总数的近一半（47％）； 行为不连贯类：占总人口三分之一以上（35％），他们是时而采取卫生措施，时而不采取，随性情走； “愤青” 类： 还有近五分之一（18％）的人无视安全预防措施，抨击公共卫生官员的疫情应对政策，他们继续社交，不戴口罩，也不保持社交距离。

年轻人最不重视防疫

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这项分析发现，年龄是最重要因素，越年轻的加拿大人，按着卫生当局指令做的机率越低，真是名副其实的 “愤青”。

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研究还发现，在室内与非家庭成员的人接触时，第一类人（严格律己类）90% 会戴上口罩，第二类人（行为不连贯类）的这一比例下降到 63％，在第三类人（愤青）中，仅有 15％的人会戴上口罩。

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卫生当局公布了会助长 COVID-19 传播的10大行为，包括不勤洗手、不保持社交距离、不戴口罩等，“愤青” 类 3/4 的人占全了其中的 5 大行为或更多。

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（Angus Reid Institute）

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