特鲁多与财长莫尔诺不和的消息似非空穴来风

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来自多个渠道的消息显示，加拿大自由党政府总理特鲁多和其手下财政部长莫尔诺之间的分歧在不断扩大。分歧的焦点在联邦政府COVID-19病毒肺炎疫情救市拨款和绿色环保项目拨款应该有多大手笔的问题上。

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一位不愿透露姓名的消息人士说，特鲁多和莫尔诺将在星期一会晤以透露如何缩小双方之间的分歧。

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莫尔诺作为财政部长不愿意让过于庞大的联邦政府财政赤字成为其任内政绩的代表符号，他和其手下财政部的高级官员在努力推脱或干脆拒绝来自政府各个部门越来越多的拨款要求。这让莫尔诺不但与特鲁多的施政理念越来越背离、而且在联邦政府内阁会议上越来越孤立。

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加拿大联邦政府本年度财政赤字会达到3432亿加元的巨额数字，这是第二次世界大战结束以来加拿大从未有过的巨额联邦政府财政赤字。

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特鲁多在竞选中把减少温室气体排放作为施政的一个重点，希望2021年联邦政府财政预算大手笔地拨款用于绿色环保项目，以便一石两鸟地既兑现减排温室气体的竞选诺言又刺激由于COVID-19病毒肺炎疫情而陷入衰退的加拿大经济。

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今年57岁的莫尔诺在2015年特鲁多政府第一届任期开始时就担任财政部长，是特鲁多政府举足轻重的内阁部长。

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虽然特鲁多否认他打算换掉财政部长莫尔诺，但加拿大媒体和政坛观察家近来多次报道了特鲁多准备走马换将的迹象；并说特鲁多已经准备好让曾担任过加拿大中央银行行长和英国中央银行行长的卡尼代替莫尔诺出任财政部长。

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