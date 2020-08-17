疫情期间人们没地方花钱了，家居行业生意红火

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疫情导致人们被 “封锁” 在家，加拿大的一些家具公司发现，他们的销售额出现明显上升。

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被封在家后人们注意美化家居

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麦克·古斯塔夫森（Michael Gustavsson）是家具公司 Nordic Holdings 的总裁，他的公司在阿尔伯塔省经营有 7 家 Sofa Land 和 Konto Furniture 零售店。

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他说，疫情间大家被困在家里，哪儿都去不了，这才突然发现，家里的家具好旧啊，早就看腻了，该换换了。

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他接着说：

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人们现在全天候在家工作，需要一个更为美化、舒适的家居环境，于是大家开始换沙发、换床、换餐桌等等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

返聘员工

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对于家具公司及其员工来说，这当然是个好消息。

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麦克·古斯塔夫森说：

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我们对此感到很高兴，疫情导致我们的商店关了两个月，当时不得不解雇员工，现在由于销售增加，我们的业务重回正轨，已经把 95％ 的员工又招了回来。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还注意到，有越来越多的人在购买家庭办公室需要的家具。

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他说，办公桌椅原来一直销量平平，但随着人们改为在家里办公，办公桌椅的销售出现增长。

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没地方花钱了，大家开始投资住处

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兰·雷诺（Laine Reynolds）雷诺是加拿大家居联盟（Canadian Home Furnishings Alliance）的主席，也是家具公司 Superstyle Furniture / Trend-Line Furniture 负责销售与营销的副总裁，他同意，人们在家里呆的时间长了，促成了家具销售额的增长。

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他说：

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消费者们现在意识到，多年来自己似乎忽视了家居，自家的居住环境很重要，需要改善，应该有一个更舒适的住处，所以家具行业正在回暖。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，疫情期间，人们不能旅行，不能下饭馆，没有了花钱娱乐的途径，所以自然就有了更多的钱来装修房屋，购买家具。

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兰·雷诺表示：

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人们花钱的选项少了，家居行业因此受益，我们对这一点毫无疑问。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

装修行业红火

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出于同一个原因，疫情期间，加拿大的装修领域也是生意红火，很多人装修房子，对后院进行改造，安置大露台，游泳池，种花种草种菜，添加各种美化装置，把自家后院变成一个小 “度假胜地”。

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沃伦·雅德洛夫斯基（Warren Yadlowski）在埃德蒙顿市户外热水浴缸和露台公司 Beachcomber Hot Tubs and Patio 担任总经理，他说：

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过去四个月以来，出现了令人难以置信的 “疯狂”，我们非常忙，现在已经陷入了产品短缺。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他解释说，有些热水浴缸的模型还有库存，但对模型的功能或颜色有具体要求的客户，可能要等上好几个月才能有货。

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沃伦·雅德洛夫斯基补充说，疫情带来的这种变化，让他们感到既惊讶又高兴，公司已经雇用了更多的员工来满足需求。

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加拿大广播公司报道说，另外，由于疫情，大家不能再去多家商店进行实地看货、比较，都改成网上购物，因此人们做购买决定的速度也快了很多。

（CBC）

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