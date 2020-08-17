种族问题？新不伦瑞克省医生被指控，辩护律师抓住其移民身份做文章

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新不伦瑞克省医生让-罗贝尔.恩格拉（Jean Robert Ngola）被指控违反该省《紧急措施法》。他在今年5月份开车去邻省魁北克，回来后没有遵守规定在家隔离，第二天就回医院上班。他在两周后确诊感染新冠病毒。同一时期当地有41人染病，其中2人死亡。

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恩格拉原籍刚果，现住在新不伦瑞克省北部的坎贝尔顿市，在该市的坎贝尔顿地区医院工作。他的辩护律师埃建纳 (Joël Étienne) 对他是坎贝尔顿地区爆发疫情的“零号病人”表示怀疑。称他可能是在新不伦瑞克省内感染的。

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埃建纳表示，恩格拉面临的指控“类似于交通罚单”，并不是刑事指控。同时他指责新省政府和省长希格斯（Blaine Higgs）误导公众和媒体，称不排除反告省政府的可能。

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埃建纳指控希格斯和他领导的省政府把“一个有色族裔医务人员”挑出来当替罪羊。他的辩护团队专门聘请了一位著名的种族问题专家来研究案情，以确认恩格拉是否受到了种族歧视。

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埃建纳还说，恩格拉的个人隐私受到了侵犯，在网上遭到谩骂和威胁。

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省长希格斯在5月27日宣布爆发疫情时并没有提到恩格拉的名字和族裔，也没有明确说明他是医生还是护士。他表示无意收回自己说过的话或改变自己的看法。

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恩格拉目前已被吊销行医执照。他将在10月26日出庭，如果被裁定罪名成立，他将面临最高10200加元的罚款。

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（CBC News, Bobbi-Jean MacKinnon, Radio-Canada)u

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