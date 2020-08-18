一名华裔前中情局雇员被指控向中国提供机密情报

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一个名叫马玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音译）的美国前中情局雇员被指控向中国政府提供机密情报，包括中情局的线人情况和通信加密方法等信息。他在上星期五（8月14日）被逮捕，今天在夏威夷地区联邦法院出庭。卷入此案的还有他的一个亲戚。

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马玉清1952年出生在香港，1982年至1989年期间为中情局工作。离开中情局后，他曾在中国生活过几年，后定居夏威夷，并作为合同翻译为美国联邦调查局的檀香山办公室工作。根据法庭文件，他多次利用工作之便复制机密文件。2001年3月，他和那个亲戚一起去香港和中方人员会面，把机密情报交给对方并得到5万加元的酬劳。2006年，他们指认了两名在中国的中情局线人。

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这名亲戚因年迈并有认知障碍，虽被列为共犯，但没有被起诉。他在1967年至1983年期间为中情局工作，因涉嫌伪造文件帮助中国移民入境而辞职。

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另外两名前中情局雇员，马洛里（Kevin Patrick Mallory）和李振成分别在去年5月和11月被判刑，罪名是为中国从事间谍活动。

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（RCI with AP, New York Times)

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