内阁改组，议会休会，财长辞职：渥太华议会山二十四小时内风云变幻

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在过去不到二十小时的时间里，加拿大联邦政坛发生了一连串大事：财长莫诺在星期一（8月17日）晚宣布辞职。星期二上午传出新财长人选和内阁改组的消息，下午内阁举行宣誓仪式。特鲁多随即召开新闻发布会，宣布议会休会至9月23日，届时政府将宣读施政报告。议会对施政报告的投票等同于信任投票，对刚获得连任不满一年的特鲁多和他所领导的自由党少数政府来说，这意味着一个月后或者迎来一个新的开始，或者迎来反对党的”逐客令”。

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内阁改组规模不大，只有两位部长宣誓就职。除新财长弗里兰（Chrystia Freeland）外，另一位是接替她担任政府间事务部长的勒布朗（Dominic Leblanc）。这也是他在上一届自由党政府中担任过的职务。

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弗里兰将继续兼任副总理。她在随后的新闻发布会上首先向辞职的财长莫诺真诚致意。她说，她和莫诺多次合作，深知他的为人和才干。她也对莫诺的妻子和孩子作为政界人物家属的付出表示衷心感谢。

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《多伦多星报》的政治专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）此前评论说，特鲁多担任总理以来，已经有好几位部长和顾问因与他意见不合而去职。特鲁多也许有许多优点，但他肯定不是一个容易相处的上司。据她了解到的消息，特鲁多的另一个财长人选、前加拿大银行行长卡尼婉拒任命，正是出于这个原因。

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有记者在新闻发布会上问弗里兰：你是加拿大的第一位女财长，是否可以举出几件你和总理共事时跟他意见不合的事例。弗里兰表示，她很高兴自己能为打破女性在职场的“玻璃天花板”尽一份力，也鼓励全国各地的加拿大女性朝这个方向继续加油。至于和总理是否有意见不合的时候，她的回答是肯定的。但是她表示，她不会公开说出具体是哪几件事。因为她的原则是，和总理在私下的讨论要直接坦率，但在公开场合则应该并肩作战。她认为这是同事之间，尤其是政府内部的同事之间的相处之道。

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政府在议会正常会期内宣布休会是反对党最反感的事。保守党评论员普瓦列弗尔说，特鲁多关闭议会是想阻挠众议院委员会对学生义工补贴管理合同的调查。他认为，莫诺的辞职什么也不能改变，现在照样是“由一个腐败、无能的总理领导着一个腐败、混乱的政府”。

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特鲁多在新闻发布会上表示，他并不希望这么快举行大选，不过9月23日的施政报告将给反对党提供一个试验他们的计划的机会。

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普瓦列弗尔对保守党是否会对施政纲领投反对票没有给出明确回答。其他几个反对党也在观望中。

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（RCI with CP, CBC News）

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