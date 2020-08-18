加拿大七月份住宅销售量创记录

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加拿大房地产经纪人协会的统计数字显示，加拿大7月份住房销售量创造了历史记录，达到6万2千3百55套的水平，这个数字不但比一个月前的6月份增加了26%，而且开创了加拿大房地产市场7月份的历史最高销售记录。

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在加拿大三大城市中，最大城市多伦多7月份的住房销售量飙升了49.5%，第二大城市蒙特利尔市猛升了39.1%，而第三大城市温哥华的住房销售量飙升了43.9%。

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除了房屋销售量在7月份高歌猛进之外，7月份加拿大房地产市场的平均房价也比一年前的7月份猛升了14%。

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房地产市场如此强劲的表现简直就是在加拿大经济中一花独秀，似乎是根本没有受到COVID-19病毒肺炎疫情的负面影响。

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加拿大房地产市场专家们的看法是，在今年2月份COVID-19病毒肺炎疫情到来之前，加拿大房地产市场已经表现出强劲的势头；随后3、4、5三个月遭受COVID-19病毒肺炎疫情的突然打击房地产行业陷入停摆状态，但在政府海量资金救市和房贷利率超低的情况下，购房需求似乎只是被推迟而没有消失，结果放映为6月份加拿大房地产市场的复苏和7月份房地产市场创纪录的表现。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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