A man carries a coffin during a memorial march to remember victims of overdose deaths in Vancouver on Saturday, August 15, 2020. The B.C. Coroners Service reported a record number of 175 overdose deaths related to illicit drugs in June. Approximately 5,000 people have died due to illicit-drug overdoses since a public health emergency was declared in 2016. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
加拿大温哥华，一名男子在非法药物过量死亡受害者的游行中抬着棺材
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2020年8月15日，星期六，加拿大温哥华，一名男子在非法药物过量死亡受害者的游行中抬着棺材。验尸官服务中心报告说，6月份有创纪录的175例与非法药物有关的用药过量死亡。自2016年宣布公共卫生紧急状态以来，约有5000人死于非法药物过量。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
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