加拿大维持边境限制有原因：8月上旬入境航班中34个航班有病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管许多国家在对国际旅行者重新开放边境，但加拿大仍对大多数外国人紧闭国门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人对政府维持严格的旅行限制很是赞同，但一些受影响的行业，如旅游业、航空业，正在给政府施加压力，敦促渥太华放宽一些限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的现行规定是什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 COVID-19 大爆发后，加拿大联邦政府根据《隔离法》在 3 月份发布了几项紧急指令。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一项指令是禁止外国人从美国入境，第二项指令禁止所有其他外国人入境加拿大，这两项指令对提供必要服务的人员豁免。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三项指令是要求所有进入加拿大的人进行 14 天的强制自我隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界上很多国家都采取了类似的措施，但从夏天开始，一些国家开始放宽禁令。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧洲的一些国家，如荷兰、法国、德国、塞浦路斯和希腊，现在都开始欢迎来自低感染国家的旅行者入境，其中也包括加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大政府一直维持其旅行限制不变，只是从 6 月开始，允许外国人探访在加拿大的直系亲属。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空公司施加压力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业急于恢复业务，他们认为加拿大政府可以维持对高风险国家，如美国的边境禁令，但放宽对低风险地区的限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月末，欧洲航空公司、机场和相关公司的十几位高管联合给加拿大政府写信，敦促加拿大政府放松对欧洲部分地区的旅行限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大政府的立场没有松动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生署（ Public Health Agency of Canada ，PHAC）的发言人纳塔莉·穆罕默德（Natalie Mohamed）在电子邮件中说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们采取了严格、全面的边境限制措施，目的是确保加拿大人的安全。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

8 月上旬 34 个国际航班上有病例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生署表示，政府采取的旅行限制措施是以来自各省和地区的数据为依据的，并考虑到公共卫生部门的应对能力，以及国内外疫情的发展状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然加拿大已经减缓了病毒的传播速度，但卫生官员一直警告，今年秋季可能再次出现病例激增。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，COVID-19 继续在全球的多个国家/地区肆虐，其中包括美国，美国目前的累计感染人数超过 543 万人，死亡人数超过了 17 万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生署发言人纳塔莉·穆罕默德强调：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

入境禁令，加上强制隔离和检疫措施，是防止 COVID-19 新病例进入加拿大的最有效手段。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，在获准进入加拿大的少量国家航班中，在 8 月3日至 13日之间，总共有 34 个航班上出现了至少1例 COVID-19 确诊病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

“病毒没有减弱或消失的迹象”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

流行病学家蒂姆·斯莱（Tim Sly）是多伦多瑞尔森大学（Ryerson University ）的名誉教授，他表示，加拿大的边境禁令是遏制COVID-19蔓延的最合理回应。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这种病毒没有减弱或消失的迹象。

他接着说：

打个比喻，现在的情况就有点是一片干燥的林区，只要有根火柴，就随时可以引发大火。

斯莱教授还认为加拿大可以探索其他控制边界的途径，比如象一些加勒比国家一样，对入境的旅客进行快速 COVID-19 测试。

加拿大将继续维持边境限制

加拿大公共卫生署发言人纳塔莉·穆罕默德表示：

只要全球疫情仍是威胁，外国游客仍有传播COVID-19的风险，加拿大就将继续维持自己的旅行限制，因为没有其他的有效方法来防止这种病毒的传播。

加拿大人非常支持加拿大继续关闭与美国的边界，最近的几次民意调查都显示，大多数加拿大人反对过早重开加美边界。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada