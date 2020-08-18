加拿大联邦财政部长莫尔诺星期一宣布辞职

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加拿大联邦自由党政府重要阁员、财政部长莫尔诺宣布辞去财政部长和内阁阁员的职务，并将辞去自己多伦多市中心选区的议员职位，也不会参加下一次联邦大选。

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莫尔诺说他星期一早些时候会晤了联邦政府总理特鲁多、并向他递交了辞呈。

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莫尔诺说他不是由于受到来自特鲁多的压力而辞职，而是因为自己从来没有打算第三次参加联邦大选，加拿大需要一位新的联邦财政部长以引导加拿大经济走出COVID-19病毒肺炎疫情的阴影。

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莫尔诺说他将继续服务于加拿大，已经决定代表加拿大竞争西方国家经济合作和发展组织秘书长的职位。

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多赞扬了莫尔诺作为财政部长在引导加拿大经济健康发展和促进加拿大民众生活改善等方面所做出的杰出贡献，并表示会全力支持莫尔诺成为西方国家经合组织的秘书长。

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在加拿大媒体报道了莫尔诺迟迟没有支付慈善组织WE为其家庭提供的美洲非洲豪华游4万多加元费用的问题后，莫尔诺受到越来越大的辞职压力。

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加拿大联邦议会的反对党保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格都认为自由党政府财政部长莫尔诺是作为特鲁多的替罪羊而去职的。

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