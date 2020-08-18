媒体报道：加拿大总督不拿纳税人金钱当回事

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来自加拿大皇家骑警不愿透露姓名的人士抱怨说，加拿大总督Julie Payette不听皇家骑警保安人员的建议、经常在最后一分钟才告诉皇家骑警其行程计划、而且常常想方设法躲开皇家骑警保镖的随身保护，结果是皇家骑警不得不多花大笔金钱用于支付机票、酒店、加班等费用。

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比如，最后一分钟订机票要支付两倍到三倍的费用，最后一分钟取消旅行计划让已预定的酒店房间超过了获得退款的时限，为了对付Julie Payette尝试摆脱贴身保镖的行为、皇家骑警不得不多派人手加入总督国际旅行的保安小组，仅这一项每个星期增加的费用就是少则4千加元、多则1万5千加元。

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来自皇家骑警的数字显示，在2019到2020财政年度期间，花在保护总督Julie Payette保安方面的开支比前一年增加了至少1百万加元，达到740万加元的水平。不过皇家骑警说，增加的保安开支主要与皇家骑警员工的福利开支增加有关。

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批评人士认为，对私人生活非常敏感的Julie Payette很不喜欢作为加拿大总督必须面对的媒体细节报道、不喜欢保安人员的贴身跟随。

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加拿大自由党政府总理特鲁多上台后取消了前保守党政府总理哈珀设立的由专家委员会推荐总督人选的制度，改为由自己和手下的总理办公室选择总督。而Julie Payette就是特鲁多亲自选定的总督人选。

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RCI with Ashley Burke • CBC News

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