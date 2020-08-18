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2020年8月8日，星期六，巴西里约热内卢的科帕卡巴纳海滩，里约热内卢和平组织了一场纪念COVID-19遇难者的示威活动。红色气球被放飞，标志着该国迎来了10万例新的冠状病毒相关死亡的里程碑。(AP Photo/Silvia Izquierdo)

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