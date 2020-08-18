特鲁多从几名候选人中选择她出任加拿大财长

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加拿大有了第一位女性财政部长Chrystia Freeland。

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在莫尔诺星期一晚上宣布辞去加拿大自由党联邦政府财政部长职位后，加拿大政坛观察家们关注的问题主要有两个。

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一是莫尔诺的去职能否作为替罪羊淡化特鲁多政府把9亿加元学生义工补助项目不经竞标就交给与特鲁多家庭和莫尔诺家庭关系密切的慈善组织WE独家管理而受到的质疑。对于这个问题观察家们的看法是否定的。

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二是谁有可能受命于乱世、成为特鲁多政府新财政部长人选。对于这个问题分析家们给出了几个可能的选择。

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可能性较大的是副总理兼外交部长Chrystia Freeland。Chrystia Freeland在从政前是财经新闻记者，在特鲁多政府担任过外交部长和外贸部长，主导了与美国和墨西哥的自由贸易谈判，被认为是特鲁多内阁中少见的几个能力出众的部长，特别是在重要问题上与特鲁多的立场很合拍。结果是加拿大媒体星期二早晨报道说特鲁多已经选定Chrystia Freeland出任财政部长。

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第二个人选是国库委员会主席Jean-Yves Duclos，他在从政前是拉瓦尔大学经济学教授，是比较低调、实干的人选。

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第三位是担任过加拿大银行行长和英国银行行长的卡尼。在COVID-19病毒肺炎疫情期间卡尼被特鲁多任命为金融顾问，这引起了卡尼将成为财政部长备胎的猜测。

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第四位是现任外交部长Francois-Philippe Champagne。特鲁多政府执政后Francois-Philippe Champagne曾经是财政部长莫尔诺的议会事务秘书，出任过联邦政府外贸部长、基本建设部长，是现任加拿大外交部长，被认为是特鲁多政府内阁部长中表现可圈可点的人物。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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