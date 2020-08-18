蒙特利尔一理发店老板在开门前对设备消毒 （PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES）

新冠疫情(8月18 日)：全球感染2188万，加拿大 12.3万

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月18日（星期二）14:08

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  18日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 4594 198
阿尔伯塔省 12412 224
萨斯喀彻温省 1581 22
曼尼托巴省 731 9
安大略省 40870 2827
魁北克省 61252 5727
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 186 2
新斯科舍省 1075 64
爱德华王子岛 44 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 123 046 9076

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染2188万，加拿大 12.3

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2020年8月18日韩国新增 246 个新冠病例，韩国政府宣布禁止大型聚会，并关闭首尔地区的夜总会、博物馆和一些餐馆。（PHOTO : REUTERS / KIM HONG-JI）

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  2188万，与一天前相比增加 1 %；
  • 死亡人数超  77. 4万 ，日增  0. 5 %；
  • 痊愈人数超过 1388. 7 万，日增 1.5%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 123 046 例，新增 174 例，日增率  0. 1%；
  • 死亡人数   9076人,  新增 6 例，日增率  0.  1% ；
  • 痊愈人数  109 308人，新增 249 例，日增率  0. 2%。

（Radio-Canada）

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