BC 省一男子在山上骑车遭母熊袭击并受伤

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在不列颠哥伦比亚省（BC），上周日（8月16日）一名男子在骑车时遭到一头灰熊袭击并受伤。

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加拿大广播公司报道说，根据 BC 省野生动植物保护局（Les Services de conservation）的消息，当时这名 58 岁的男子正在山区 Lillooet 以北的山道 Castle Pass Road 上骑自行车，一头带着两头幼熊的母灰熊突然对他进行了袭击，导致他的腿部和腹部受伤。

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保护局的工作人员说，该男子的妻子用驱熊喷雾剂赶走了这头灰熊。

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之后加拿大皇家骑警（RCMP）派出了救援队和一架医疗急救直升机，把该男子送往医院。

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BC 省野生动植物保护局已经派出了一个小组进行调查，当地的山道也被关闭。

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一周来第二次袭击

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报道说，这是 Lillooet 地区一周来发生的第二起熊袭击人的事件，但 BC 省野生动植物保护局说两起事件之间没有关系。

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8 月 9 日，一名正在露营的男子从自己的帐篷出来后突然面对一头黑熊并遭到袭击，结果胳膊被抓伤，这头黑熊也是母熊，带着自己的幼崽，BC 省保护局说这属于母熊为保护幼崽进行的防护性袭击。

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有关专家说，黑熊袭击人的事件很少发生。

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（Radio-Canada）

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