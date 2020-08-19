加拿大大专学生在准备返回校园，专家担心宿舍的卫生安全

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加拿大各地的大专院校正在为下周成千上万的学生返回宿舍做准备，健康领域的一些专家担心，学校制定的安全措施力度不够，可能不足以阻止 COVID-19 的传播。

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多伦多大学（University of Toronto）的传染病学家阿什利·杜伊特（Ashleigh Tuite）表示，这倒不是因为宿舍的居住环境，而是因为年轻人的社交欲望。

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她说：

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大学设立了卫生规定，但学生们迫切想与他人交往互动，要在两者之间做到平衡，很有挑战性。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学生住宿舍的期待

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刚入学的一年级大学生多数人都选择住宿舍，主要原因是学生们希望认识自己的同龄人，分享信息，迅速融入大学生活的方方面面，更快地了解自己的新环境。

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Cheng Xueqiong 是多伦多市乔治·布朗学院（George Brown College）的学生，学习烘焙和糕点业，她说：

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我很期待秋季开学，入住宿舍，但也很担心。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，这位年轻人住在一栋房子里，很少与他人接触，她担心搬进宿舍后，与其他学生距离会很近。

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她告诉加拿大广播公司，到时我们得共用烤箱，共用洗衣房。

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一人一间房

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与许多大专院校一样，乔治·布朗学院也设立了卫生安全规定，防止学生们返回校园后出现疫情。

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这些措施包括：

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每间套房/房间只安排一名学生；

开学“欢迎周”活动大多在网上举行；

宿舍中有一层留出来，专门给需要隔离的学生使用。

确保学生安全

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其他大专院校，如多伦多市的瑞尔森大学（Ryerson University），则限制探访者进入校园和宿舍，多伦多大学（University of Toronto）的学生食堂则只提供外卖。

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安省圭尔夫大学（University of Guelph）已经决定，只允许国际留学生以及有特殊情况的本土学生（如家里上网条件不佳）住在校园里。

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约克大学（York University）则要求学生和教职员工在校园内的所有公共区域都必须戴口罩，包括宿舍、教学楼和行政大楼的公共区。

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在 BC 省，不列颠哥伦比亚大学（UBC）已经或者封闭了公共空间，或者把公共区的座椅拿走，人们只能通过，不能长时间逗留。

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有些情况学校控制不住

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不过，尽管有这些措施，多伦多大学的流行病学家阿什利·杜伊特认为，有些情况是学校无法控制的。

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她说：

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学生们刚刚进入了成年时代，他们想出去，想交朋友，即使学校试图限制社交，但社交仍会进行。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

最近加拿大的新增病例大多是由年轻人的派对聚会引发的。

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杜伊特建议说，许多美国的大学在定期对学生进行病毒测试，加拿大的学校也应该考虑采取同样的措施，及时掌控局势。

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‘对自己的行为负责’

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多伦多大学的副教授、传染病医生艾萨克·博格奇（Isaac Bogoch）说，有许多措施可以帮助减缓病毒在大专学生中传播。

他在给加拿大广播公司 CBC 的一封电子邮件中表示：

在公共区要求戴口罩、多设立洗手站、到处设上标识提醒人们保持距离，这些都会有作用。

但博格奇医生也同意，让学生们做到保持距离不容易。

他说，在宿舍里，要让学生遵守社交距离可能会是问题。

克里斯·麦克格拉斯（Chris McGrath）是乔治·布朗学院负责学生指导的副总裁，他认为，学生们需要做出正确的判断和决定。

他说：

学生们应该对自己的行为负责，保护自己，保护别人。

（CBC）

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