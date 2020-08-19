加拿大连锁店推迟销售玩偶只为等黑色芭比

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冰球号称加拿大的国球，不少商家喜欢赞助加拿大专业或业余冰球队、或者是做冰球题材的广告以博眼球。

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加拿大咖啡连锁店Tim Hortons今年想用玩冰球的芭比娃娃做慈善项目广告，目的是促进女孩关注冰球、推进加拿大的女子冰球运动。

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但Tim Hortons公司发言人表示现在不会开始在其咖啡连锁店销售冰球芭比，要等到黑色芭比到货后才会与白色冰球芭比一块销售。

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Tim Hortons公司市场部公关经理Solange Bernard承认，公司一开始只设计了身穿印有Tim Hortons公司商标冰球服的浅肤色金发冰球芭比，但在过去几个月反对歧视黑人的社会运动风起云涌的情况下，公司决定推迟这一冰球芭比娃娃广告活动，等到新增的深肤色黑头发冰球芭比生产出来后11月份一并在Tim Hortons咖啡连锁店开始销售。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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