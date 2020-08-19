安迪.肖弗：奥巴马喜欢的加拿大歌手

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美国前总统奥巴马喜欢流行音乐，每年都会和公众分享他喜欢的歌曲。榜上有名的大部分是美国歌手或唱作人，不过他刚刚公布的今年夏天的歌单包括几位加拿大歌手的作品，其中之一是萨斯喀彻温省唱作人安迪.肖弗（Andy Shauf）的“霓虹天际线“（Neon Skyline）。他的同名新专辑获得了今年加拿大Polaris音乐奖的年度最佳专辑提名。

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肖弗今年33岁，2009年发行第一张专辑，曾多次获得朱诺奖提名。“霓虹天际线”发生在一家名字就叫“天际线”的多伦多餐馆。

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他会演奏多种乐器，刚出道时曾在一个乐队里担任鼓手。

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牙买加歌手Popcaan的“Track & Twist”也上了奥巴马的歌单。两名加拿大歌手Drake和Partynextdoor参加了这首歌的演唱。

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（RCI with CP )

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