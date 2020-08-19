泰国曼谷教育部门前的抗议集会上，民主派学生举起象征着抵抗的三个手指

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2020年8月19日，星期三，泰国曼谷教育部门前的抗议集会上，民主派学生举起象征着抵抗的三个手指和他们的手机。学生抗议者以三个核心要求加大了对政府的压力:举行新的选举、修改宪法和结束对政府批评者的恐吓。 (AP Photo/Nic Coury)

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