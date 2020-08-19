终止议会会期是加拿大执政党爱用的避风港

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在COVID-19病毒肺炎疫情继续在世界泛滥、加拿大经济陷入衰退、特鲁多陷入利益冲突丑闻的情况下，自由党政府总理特鲁多在8月18日星期二宣布终结本届联邦议会会期，直到9月23日再开始议会新会期。

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根据加拿大实行的议会民主制度，联邦政府总理有权对议会做三件事。一是让议会假期休会，比如圣诞节和新年假期、夏季假期，在议会假期休会时暂停议会的立法程序和议会委员会的工作，等议会复会后在继续这些工作。

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二是终结本届议会会期，停止议会立法程序和议会委员会的工作。在一段时间后开始新的议会会期，由总督公布执政党的新政治纲领，议会对这新政治纲领进行信任投票。而上一届议会会期没有完成的立法程序和委员会调查可以重新开始，也可以接着原来暂停的阶段继续进行，但这需要联邦议会全体议员的一致同意。

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第三是解散议会举行全国大选。

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特鲁多给出的让加拿大联邦议会终结本届会期的理由是，在COVID-19病毒肺炎疫情长期泛滥的情况下，加拿大政府需要拿出新的施政纲领并得到联邦议会信任投票的批准。

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但即将离任的加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔认为，特鲁多不敢面对几个议会委员会对其把联邦政府疫情下帮助学生义工的9亿多加元合同不经过竞标就交给与其家人关系密切的慈善组织WE独家经营的问题进行的调查，所以让议会休会、自己好躲进避风港，这是没有骨气的懦弱行为。

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过去克雷蒂安的自由党政府和哈珀的保守党政府都曾用过终结议会会期的办法躲避政治麻烦。

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RCI with Richa Syal • CBC News

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