软木价格上涨让北美建房成本上升

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近几个月来加拿大和美国木材零售价格猛升导致住房建设成本明显提高，分析家们认为北美民众装修现有住房和购买新建住房的强劲需求是造成建筑木材市场供不应求的原因之一；另一个原因是COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大和美国一些锯木厂停工的问题。

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Random Lengths公司的市场调查显示，云杉、松树、杉木二乘四板材每千板英尺的售价在过去一个星期中就猛升了82美元，达到760美元这一令人吃惊的高位。建筑木材市场似乎已经出现了非理性抢购现象。

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北美建筑木材市场上一次创历史高位是在2018年夏天，那时的二乘四板材每千板英尺的售价达到650美元。

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现在建筑木材价格的猛升也带动北美建材市场其他产品价格的明显上升，进而推高了住房建设成本。

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加拿大家庭住宅建设领域的专家指出，今年以来在加拿大建造一座大众型独立房的成本已经猛升了8千到1万加元。

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加拿大住宅建设公司Jayman Built Homes首席运营官Dave Desormeaux指出，建筑木材价格的快速攀升已经超出了建筑公司能够自己吸收承受的范围，只能向购房者转嫁成本、提高新建住房的售价。

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