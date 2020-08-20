人们聚集在东京的迷你公园。背景中的透明玻璃厕所，一旦使用时锁上就会变得不透明

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月20日（星期四）14:25

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2020年8月20日，星期四，人们聚集在东京的Yoyogi Hukamachi迷你公园。背景中最近建成供公众使用的透明玻璃厕所，一旦使用时锁上就会变得不透明。日本财团和东京涉谷区政府已经启动了一个项目，在东京建造十几个厕所，以消除对公共厕所的负面误解。(AP Photo/Hiro Komae)

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