全球疫苗生产商加大生产流感疫苗，今秋注射流感疫苗人数将大增

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全球的疫苗公司正在为 2020-2021 冬季增加生产流感疫苗。

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各国政府希望能尽量减少今冬去医院的流感患者人数，目的是把医院的人力资源和医护设备腾出来，应对有可能出现的 COVID-19 第二波疫情。

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加拿大广播公司转载法新社的报道说，根据美国疾病预防和控制中心（CDC）的数据，疫苗生产商今年将为 3.3 亿美国人生产1.94 亿至 1.98 亿剂流感疫苗，比去年的1.75 亿剂增加 11％。

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全球的三大疫苗制造商 Seqirus、Sanofi 和 GSK 集团都表示，在全球范围内，今年流感疫苗的订量和销售都大幅上升。

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担心秋冬

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去年，流感在美国造成 24,000至 62,000人死亡，增加流感疫苗注射是公共卫生部门为应对 COVID-19 第二波疫情的一项重要公共卫生措施。

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美国乔治敦大学（Georgetown University）的劳伦斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）告诉法新社，他对今年秋季和冬季的情况非常担心。

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最近他在医学杂志《Jama》中发表文章，呼吁进行大规模流感疫苗接种，甚至应该在学校里强制接种。

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他说：

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现在没人想到流感，大家都在关注COVID-19。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法新社报道说，实际上是美国已经是世界上接种流感疫苗最普遍的国家之一，在 2018-2019 年流感季节，美国有 63％的儿童和 45％的成年人接种了流感疫苗，65 岁以上群体中 68％的人接种了流感疫苗，远远高于许多国家的这一比例。

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（Radio-Canada，AFP）

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