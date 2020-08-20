加拿大政府延长紧急救助并扩大就业保险范围，预计耗资370亿加元

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刚刚上任的加拿大财长弗里兰（Chrystia Freeland）星期四（8月20日）宣布，加拿大政府将把紧急救助津贴（CERB）再延长一个月，并修改就业保险项目的规定，让更多的人能够领取失业金。这些措施预计将总共耗资370亿加元。

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就业保险的规定改动后，领取失业金所需的累计工作时间降至120个小时，以便让自雇者和打零工的人也可以申请。和弗里兰一起召开新闻发布会的联邦就业部长库瓦特鲁（Carla Qualtrough）说，政府力求不把任何人抛在后面。

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加拿大紧急救助津贴每个星期500加元，至今已有860多万人领取，将延长至9月27日。

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修改后的失业补助可以领取26周，每周400加元。另外，生病或需要隔离的人可以有十天带薪病假，薪资标准仍是每周400加元。

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因学校和托儿所关闭而必须在家照顾12岁以下子女的父母也将有权领取失业补助。

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（RCI with CBC News, CP)

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