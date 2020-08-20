加拿大黑莓电讯公司与美国公司合作搞5G手机

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加拿大黑莓公司BlackBerry与美国德克萨斯州新创高科技公司OnwardMobility合作，准备在2021年上半年推出5G手机。

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这一款5G手机面向的是北美和欧洲国家市场。

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加拿大黑莓公司与美国OnwardMobility合作设计的5G智能手机的制造生产将被交给台湾富士康公司承包。富士康公司以承包苹果手机的生产制造而出名。

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美国OnwardMobility公司首席执行官Peter Franklin表示，5G新黑莓手机将尽可能地在北美大陆生产制造。

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加拿大黑莓公司曾经是手机市场引领潮流的弄潮儿，但在苹果和三星等公司的强力竞争下落在了潮流的后面；结果是不得不在几年前退出了手机制造领域，把自己的手机技术专利交给一些手机大户付费使用。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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